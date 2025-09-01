Ufficiale Lille, nuovo innesto in difesa: preso a parametro zero l'ex Marsiglia Mbemba

Chancel Mbemba riparte dalla Ligue 1. Dopo due stagioni con l’Olympique Marsiglia, il difensore centrale congolese ha trovato un nuovo progetto in Francia, firmando con il Lille a parametro zero. Il club del Nord ha annunciato ufficialmente il suo arrivo con un contratto annuale, valido fino a giugno 2025.

Classe 1994, Mbemba era rimasto fuori rosa al Marsiglia dall’estate 2024, in seguito a un alterco con un dirigente del settore Pro 2. Da allora, le sue uniche apparizioni erano arrivate con la maglia della Repubblica Democratica del Congo, di cui è capitano e punto di riferimento. Libero di accordarsi con qualsiasi squadra dal 1° gennaio, aveva ricevuto proposte dalla Ligue 1, con il forte interesse del Paris FC, neopromosso in massima serie. Alla fine, però, ha scelto il progetto più ambizioso del Lille.

Con 87 presenze già accumulate nel campionato francese, Mbemba porta con sé un bagaglio internazionale notevole, avendo vestito in carriera le maglie di Anderlecht, Newcastle e Porto prima dell’esperienza al Vélodrome. A Lille andrà a rafforzare un reparto difensivo già competitivo, che conta elementi come Alexsandro, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi, Rafael Fernandes e Ousmane Touré.