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Niente Milan, Antonio Silva è del Bournemouth: 25 milioni più bonus al Benfica

Niente Milan, Antonio Silva è del Bournemouth: 25 milioni più bonus al Benfica TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 15:11Calcio estero
Il centrale portoghese lascia il Benfica e si mette in gioco nella Premier League inglese: 25 milioni più circa altri 5 di bonus il costo.

Il difensore portoghese Antonio Silva lascia ufficialmente il Benfica e si trasferisce nella Premier League inglese: dopo le visite mediche svolte nel primo pomeriggio, ecco il comunicato del Bournemouth ad annunciare la sua firma. Il centrale ha giocato nei preliminari di Europa League contro il San Gallo in settimana, ora è pronto ad una nuova avventura in Inghilterra.

Le cifre di Antonio Silva al Bournemouth

Il suo nome era stato accostato a diversi altri club, compreso il Milan in Italia prima che i rossoneri scegliessero Gila. Arriva dunque alla fase conclusiva un trasferimento da 21,4 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro), più 4,3 milioni di sterline di eventuali bonus che potrebbero aggiungersi nel prossimo futuro.

Il comunicato del Bournemouth

Di seguito il comunicato apparso nel sito ufficiale del club inglese in questi minuti: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare la firma del nazionale portoghese António Silva dal Benfica. Il difensore centrale di 22 anni arriva sulla costa meridionale dopo essersi affermato come uno dei giovani difensori più apprezzati d'Europa, combinando un'esperienza significativa ai massimi livelli con un'impressionante lista di onori per il club e il paese". "Silva diventa l'ultimo acquisto per la squadra di Marco Rose in vista della stagione 2026/27 del club, rafforziamo la difesa con un giocatore che si è costantemente esibito sotto la pressione di competere per grandi palcoscenici", si legge ancora.

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