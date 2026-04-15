Neymar in Nazionale? Anche Lula chiede ad Ancelotti, la risposta è sempre la stessa

La presenza di Neymar alla prossima Coppa del Mondo continua a essere uno dei temi più discussi in Brasile. Il fuoriclasse del Santos, spesso frenato dagli infortuni negli ultimi anni e assente dalla Seleção da ottobre 2023, resta infatti un caso aperto per il commissario tecnico Carlo Ancelotti, che dovrà diramare la lista dei 26 convocati il prossimo 18 maggio.

A riaccendere il dibattito sono state anche le parole del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che avrebbe affrontato direttamente l’argomento con Ancelotti. Secondo quanto riportato, il tecnico gli avrebbe chiesto un parere sul giocatore, ricevendo una risposta chiara: "Se è pronto fisicamente, ha il livello per far parte della Seleção".

Un concetto che riassume perfettamente il bivio attuale della carriera di Neymar: talento ancora indiscutibile, ma condizionato dalla continuità fisica. La sua ultima stagione è stata segnata da stop frequenti e da un rendimento a intermittenza, lasciando aperti interrogativi sul suo reale contributo in un torneo così impegnativo. Intanto, tra polemiche e momenti di tensione anche a livello di club, il numero 10 continua a dividere opinioni in patria. Da un lato i tifosi che sognano di rivederlo protagonista in un Mondiale, dall’altro chi ritiene che la Seleção debba guardare oltre.