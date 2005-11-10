Ufficiale Siviglia, Rafa Mir saluta: l'attaccante passa in prestito con diritto all'Aris Salonicco

Nuova avventura per Rafa Mir. L'attaccante spagnolo è approdato in prestito con opzione all'Aris Salonicco. Questo il comunicato del club: "L'ARIS FC annuncia l'acquisizione di Rafa Mir in prestito annuale dal Siviglia FC e un accordo con il giocatore per un ulteriore anno, fino all'estate del 2028 (il suo contratto con il club spagnolo scade nell'estate del 2027).

Rafael Mir Vicente, questo il suo nome completo, è nato il 18 giugno 1997 a Murcia, in Spagna. Cresciuto nelle giovanili del Valencia, il carismatico attaccante spagnolo ha esordito in prima squadra con i "Pipistrelli" prima di essere ceduto nel 2018 al Wolverhampton, in Inghilterra. A seguire, prestiti a Las Palmas, Huesca e Nottingham Forest, con particolare rilievo per il periodo trascorso all'Huesca, dove ha segnato 25 gol in 57 presenze. Le sue eccellenti prestazioni hanno attirato l'interesse del Siviglia, che lo ha acquistato nell'estate del 2021.

Con la maglia del club andaluso, ha collezionato decine di presenze in Liga, UEFA Champions League e UEFA Europa League, festeggiando anche la vittoria in Europa League nel 2023. Nell'estate del 2024 è tornato in prestito al Valencia. A livello internazionale, Rafa Mir ha fatto parte delle nazionali giovanili spagnole, vincendo il Campionato Europeo Under 21 nel 2019, ed è stato anche membro della nazionale spagnola che ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo. Da oggi, Rafael Mir Vicente fa parte della famiglia ARIS! Benvenuto, Rafa!