Ufficiale Nottingham, Turner firma col Lione e vola subito in MLS: prestito ai New England Revolution

Matt Turner è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympique Lione, ma la sua permanenza in Francia sarà solo formale e di breve durata. Il portiere della nazionale statunitense (52 presenze) è stato infatti già destinato al prestito annuale ai New England Revolution, con un’opzione di acquisto non vincolante e con la franchigia americana pronta a coprire integralmente il suo ingaggio.

Reduce dal prestito al Crystal Palace, Turner era ancora di proprietà del Nottingham Forest, che lo aveva prelevato dall’Arsenal nell’estate 2023. Tuttavia, in seguito all’addio dell’investitore americano John Textor – che aveva promosso il suo acquisto per l’OL –, il club francese aveva valutato l’ipotesi di bloccare l’operazione. Non essendo possibile annullare legalmente il trasferimento, il Lione ha completato l’acquisto salvo poi girarlo subito in prestito.

Un’operazione anomala che ha come obiettivo quello di garantire a Turner continuità e visibilità in vista del Mondiale 2026, che si disputerà proprio negli Stati Uniti. La MLS rappresenta così una vetrina utile per mantenere la titolarità in nazionale e prepararsi al meglio per la rassegna iridata. Il Nottingham Forest ha ufficializzato la cessione definitiva del 31enne, senza però rivelare i dettagli economici dell’accordo con il Lione.