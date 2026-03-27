Olanda-Norvegia, le formazioni ufficiali: sorpresa Koopmeiners, Dumfries dal 1'. Pure Heggem

Sono state diramate anche le formazioni ufficiali di Olanda-Norvegia, amichevole disposta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam questa sera. Per l'occasione, simile alle prove generali verso i Mondiali estivi, gli Orange schierano dall'inizio Malen della Roma da centravanti con Gakpo esterno sinistro e lo juventino Koopmeiners aperto a destra. In difesa invece spicca Dumfries (Inter) dal primo minuto nella linea a quattro con Van Hecke-Van Dijk e Van de Ven sull'out opposto. Solo panchina per il difensore nerazzurro De Vrij.

Per la Norvegia invece, orfana di Haaland, c'è Larsen al suo posto con Sorloth e Schjelderup ai suoi fianchi. Presente in difesa Heggem del Bologna, fuori invece Ostigard (Genoa), Pedersen del Torino, mentre per la Cremonese Thorsby. Out anche Thorstvedt del Sassuolo.

Olanda (4-3-3): Verbruggen, Dumfries, Van Hecke Van Dijk, Van de Ven, Smit, Gravenberch, Rejinders, Malen, Koopmeiners, Gakpo.

A disposizione: Bilow; Flekken; Geertruida; Ake; De Vrij; Simons; Weghorst; Valente; Frimpong; Schouten; Lang; Brobbey; Hato; Timber.

Allenatore: Ronald Koeman.

Norvegia (4-1-4-1): Nyland, Ryerson, Heggem, Ajer, Moller Wolfe; Berge; Bobb, Berg, Schjelderup, Strand Larsen; Sørloth.

A disposizione: Myhra; Selvik; Thorsby; Ostigard; Hauge; Bjorkan; Pedersen; Thorsvedt; Myhre; Nusa; Bjortuft; Falchener.

Allenatore: Stale Solbakken.