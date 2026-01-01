Stagione finita e addio Mondiale, Xavi Simons: "Sono devastato, nulla ha senso"

Brutte notizie per il Tottenham, che perde uno dei suoi uomini più importanti nel momento decisivo della stagione. Xavi Simons ha infatti riportato un grave infortunio al ginocchio che lo costringerà a restare fuori per molto tempo. Il centrocampista offensivo, 23 anni, si è fatto male durante la fondamentale vittoria per 1-0 nella lotta salvezza contro il Wolverhampton. Dopo uno scontro di gioco, Simons è rimasto a terra dolorante, visibilmente sofferente, prima di essere trasportato fuori dal campo in barella. Le prime indiscrezioni parlano di una rottura del legamento crociato, una delle lesioni più temute per un calciatore.

A confermare indirettamente la gravità della situazione è stato lo stesso giocatore, che ha affidato ai social un messaggio carico di emozione: "Dicono che la vita possa essere crudele, e oggi è proprio così che mi sento. La mia stagione è finita all’improvviso e sto cercando di elaborare tutto questo. Onestamente sono devastato. Nulla ha senso. Volevo solo lottare per la mia squadra".

Un duro colpo non solo per il Tottenham, impegnato nella corsa per evitare la retrocessione, ma anche per la nazionale olandese, che rinuncerà a uno dei suoi talenti più brillanti nei prossimi impegni internazionali. Per l'ex Lipsia si prospettano otto mesi di stop.