Caso passaporti in Eredivisie, 133 partite coinvolte. Tutto è partito da un podcast

Il campionato olandese rischia di essere travolto dal caso passaporti. Secondo quanto riportato da ESPN circa 25 giocatori sono stati coinvolti in un equivoco sulla doppia cittadinanza.

Tutto è partito dal podcast "De Derde Helft" nel quale l'opinionista Rogier Jacobs, commentando la vittoria del Go Ahead Eagles contro il NAC Breda per 6-0, aveva evidenziato come un giocatore del Go Ahead Eagles, Dean James fosse sostanzialmente in una posizione irregolare, avendo accettato nel marzo 2025 di prendere il passaporto indonesiano. Di conseguenza ha fatto sapere Jacobs: "Ottieni il passaporto, ma quello che molti non sanno è che in alcuni casi perdi la cittadinanza olandese" aggiungendo: "Se il NAC lo scopre e presenta ricorso, la partita potrebbe essere assegnata a loro".

Il NAC ha preso la palla al balzo denunciando il fatto alla Federcalcio olandese (KNVB). In merito si esprimerà il tribunale di Utrecht che darà la sua sentenza nella giornata di lunedì. Qualora venisse data ragione al NAC si creerebbe un terremoto che coivolgerebbe 133 partite già disputate.

In questi anni sono molti i giocatori olandesi che hanno scelto di rappresentare le nazionali d'origine come Suriname e Indonesia. Pur trattandosi di ex colonie, la legge prevede che chi acquisisce un'altra cittadinanza perde automaticamente quella olandese. E trattandosi di paesi extra-UE di fatto tutti questi giocatori coinvolti dovrebbero essere considerati extracomunitari.