Paura per Emiliano Martínez: il portiere del Chelsea in ospedale dopo uno scontro di gioco

Momenti di grande apprensione durante la sfida tra Everton e Chelsea per Emiliano Martinez. Il portiere argentino è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un violento scontro testa contro testa con Jarrad Branthwaite.

L'incidente, avvenuto poco dopo l'ora di gioco, ha provocato una lunga interruzione del gioco, durata circa nove minuti, durante la quale lo staff medico ha prestato le prime cure all'estremo difensore dei Blues. Martínez è stato poi trasportato fuori dal terreno di gioco in barella e, secondo le prime informazioni, sarebbe stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

A differenza del portiere argentino, Branthwaite è riuscito a proseguire la partita dopo essere stato valutato dai medici della propria squadra.

Le condizioni di Martínez saranno monitorate nelle prossime ore: i primi timori riguardano un possibile problema alla zona cervicale, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sull'entità dell'infortunio. L'auspicio è che gli esami possano escludere conseguenze serie per il numero uno del Chelsea e della nazionale argentina.