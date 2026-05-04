Premier League, l'Everton fa un favore all'Arsenal: fermato il Man City. Arteta è a +5

Una serata che potrebbe cambiare il destino di questa Premier League. Già, perché il Manchester City aveva il destino tra le proprie mani, nonostante il -6 dall'Arsenal. Con due partite in meno, con altrettante vittorie si sarebbe portato di nuovo in cima alla classifica. Ma a Liverpool va in scena una partita che fa felice Mikel Arteta.

L'Everton riesce a frenare a sorpresa la formazione di Pep Guardiola e fa un favore ai Gunners, che ora hanno cinque punti di vantaggio, con una partita in più, quindi virtualmente a +2. Partita ricca di emozioni che termina con il risultato di 3-3 per i Toffees. Doku porta avanti i Citizens sul finale di primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano tutto: al 68' Barry sigla l'1-1, al 73' il ribaltone è firmato O'Brien e all'81' arriva anche il 3-1, ancora di Barry.

Nel finale Haaland accorcia le distanze, in pieno recupero Doku sigla il pari. Ma a Guardiola non basta. E l'Arsenal comunque sorride.

Il programma completo

Leeds-Burnley 3-1

Brentford - West Ham 3-0

Newcastle - Brighton 3-1

Wolves - Sunderland 1-1

Arsenal - Fulham 3-0

Domenica 3 maggio:

Bournemouth - Crystal Palace 3-0

Manchester United - Liverpool 3-2

Aston Villa - Tottenham 1-2

Lunedì 4 maggio:

Chelsea - Nottingham Forest 1-3

Everton - Manchester City 3-3

Questa la classifica di Premier League

Arsenal 76 punti (35 partite giocate)

Manchester City 71 (34)

Manchester Utd 64 (35)

Liverpool 58 (35)

Aston Villa 58 (34)

Bournemouth 52 (35)

Brentford 51 (35)

Brighton 50 (35)

Everton 48 (35)

Chelsea 48 (35)

Fulham 48 (35)

Sunderland 47 (35)

Newcastle 45 (35)

Crystal Palace 43 (34)

Leeds 43 (35)

Nottingham 42 (35)

Tottenham 37 (35)

West Ham 36 (35)

Burnley 20 (35)

Wolves 18 (35)