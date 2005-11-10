Ufficiale Una promessa del Benfica va in Francia: il 19enne Goncalo Oliveira è del Rennes

l centravanti Gonçalo Oliveira, 19 anni, è un rinforzo del Rennes: al Benfica andranno 3,5 milioni di euro, con un contratto firmato fino al 2031.

Il Rennes ha ufficializzato il suo acquisto con un comunicato: "Gonçalo Oliveira, una promessa del Benfica per rinforzare la difesa del Rennes. Dopo Adrien Thomasson e Issa Soumaré, il difensore Gonçalo Oliveira si unisce alla Bretagna, proviene dal Benfica. Promessa del calcio portoghese, internazionale U17, U18, U19 et U21 ha firmato un contratto fino al 2031".

"Dopo 15 anni di aquila al petto, è arrivato il momento di chiudere questo capitolo speciale della mia vita", ha detto Gonçalo Oliveira. "Sono stati anni di crescita, apprendimento, sfide e conquiste che porterò con me per sempre. Voglio ringraziare tutti i colleghi, gli allenatori, lo staff, i dirigenti, i tifosi e tutte le persone che, in qualche modo, hanno fatto parte di questo cammino e hanno contribuito al mio percorso. Il Benfica sarà sempre una parte importante della mia storia. Grazie di tutto".