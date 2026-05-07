TMW PSG-Arsenal e quella strana circostanza che lega Puskas a 4 finali di Champions League

Quella tra Paris Saint Germain e Arsenal, in programma a Budapest il prossimo 30 maggio, sarà la settantunesima finale di Coppa dei Campioni ma soltanto la quarta nella storia in cui a sfidarsi saranno due squadre di due capitali europee: Parigi da una parte in rappresentanza della Francia, Londra dall’altra in rappresentanza dell’Inghilterra.

Per ritrovare tre precedenti dobbiamo tornare indietro tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta e in due di essi è protagonista il Real Madrid (Madrid, Spagna), nel primo caso contro il Benfica (Lisbona, Portogallo) nel 1962 e nel secondo caso contro il Partizan Belgrado (Belgrado, Serbia) nel 1966. La terza sfida tra capitali si è invece avuta nel 1971 tra l’Ajax (Amsterdam, Olanda) e il Panathinaikos (Atene, Grecia).

Qual è la particolarità di questa statistica? Che in ognuna delle quattro partite si lega il nome del mitico attaccante ungherese Ferenc Puskas. In Benfica-Real Madrid terminata 5-3 in favore delle Aquile fu proprio Puskas a segnare la tripletta per i Blancos. Quattro anni dopo, in occasione di Real Madrid-Partizan Belgrado 2-1, Puskas faceva ancora parte della rosa degli spagnoli ma era infortunato e si accomodò in tribuna. Nel 1971 in Ajax-Panathinaikos 2-0 troviamo Puskas nelle nuove vesti di allenatore alla guida del club greco. E oggi? PSG e Arsenal si sfideranno in Ungheria proprio nella Puskas Arena.