Ufficiale PSV, colpo di prospettiva dall'Inghilterra: preso il 2007 Sidibe dallo Stoke City

Il PSV Eindhoven continua a investire sui giovani talenti e ufficializza l’arrivo di Sol Sidibe, centrocampista classe 2007 proveniente dallo Stoke City. Il 18enne ha firmato un contratto quadriennale, legandosi al club olandese fino al 2028. Un colpo di prospettiva che testimonia la strategia del PSV nel puntare su profili emergenti per il futuro.

Sidibe era entrato negli ultimi due anni del suo contratto con lo Stoke, che la scorsa estate aveva respinto almeno due offerte per trattenerlo. Su di lui - aggiunge Sky Sports UK - c’erano anche il Lille e un club di Premier League, ma a spuntarla è stato il PSV, che ha saputo convincere il ragazzo con un progetto tecnico mirato alla sua crescita.

La stagione 2024/25 è stata condizionata da un infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, ma il centrocampista ha recuperato e a maggio è tornato in campo con la Nazionale Under 18 inglese, segnale chiaro del suo ritorno in piena forma.