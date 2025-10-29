Quique Sánchez Flores su Vinicius: "Danno d'immagine al Real Madrid, servono provvedimenti"

A distanza di tre giorni le vicende del Clasico continuano a far discutere, sia in casa Real Madrid che in quella del Barcellona. Per la squadra di Xabi Alonso a tenere banco è il polemico comportamento avuto da Vinicius al momento del cambio deciso dal tecnico.

Quique Sánchez Flores, che ha giocato per il Real Madrid dal 1994 al 1996 (ed ha lavorato per le merengues dal 1997 al 2004 a livello di giovanili come tecnico) ha analizzato in particolare il controverso comportamento del brasiliano nel big match che il Madrid ha vinto 2-1, ​​​​nel programma "El Partidazo de COPE".

Queste le sue parole: "Il caso di Vinicius è un caso trasversale, che arriva alla dirigenza del Real Madrid fondamentalmente per via dell'immagine. Vinicius sta danneggiando l'immagine del club di fronte a milioni di persone, ed è chiaro che il club deve prendere provvedimenti. Nel caso specifico si parla della mancanza di rispetto di Vinicius nei confronti di un compagno di squadra che entra e condivide tutto con te per tutto il giorno gli allenamenti, questo credo che influisca sui giocatori. È qualcosa che il capitano e la squadra devono risolvere insieme", ha sottolineato.

Riguardo al suo comportamento durante la sostituzione, ha sottolineato: "La mancanza di rispetto di Vinicius per l'allenatore durante la sostituzione mette in discussione non solo la sostituzione stessa, ma anche tutto ciò che accadrà dopo. Se il Clásico non fosse finito 2-1 e fosse invece finito 2-2, si sarebbe creata una divisione, sulla questione se Xabi Alonso o Vinicius avessero ragione".