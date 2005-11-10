Real Madrid, Diomande match winner: "Aspettavo questo primo gol da molto tempo"

Yan Diomande, attaccante del Real Madrid, ha deciso con un gol la sfida contro il Villarreal al Bernabeu. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Real Madrid TV dopo la sfida, riprese da Vocegiallorossa.it.

Un giudizio sul match?

"È stata una bella partita. Giochiamo sempre per vincere e ci siamo riusciti. Sono felice per la vittoria".

L'atmosfera del Bernabeu?

"È sempre fantastico giocare qui. È lo stadio più bello del mondo e il club più grande. Provo sempre grande emozione a giocare qui".

Hai segnato il tuo primo gol con il Real Madrid.

"Sono felice. Aspettavo questo primo gol da molto tempo. Sono contento, sia per me che per la squadra. In quella posizione, credo che l'unica opzione fosse controllare la palla, girarsi e tirare".

Adesso la sfida in Champions League contro la Roma.

"Sono davvero entusiasta di giocare in Champions League. È il sogno di ogni bambino e sono grato di poterla giocare con il Real Madrid".