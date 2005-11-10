Stanco delle continue insinuazioni sulla sua reale età, Yan Diomandé ha deciso di rompere il silenzio. Il ventenne esterno della nazionale ivoriana è da tempo bersaglio di commenti sui social network da parte di utenti che mettono in discussione la sua data di nascita ufficiale. Una situazione che il giovane calciatore non sembra più disposto a tollerare, tanto da aver lasciato intendere che alcuni dei suoi detrattori potrebbero presto essere chiamati a rispondere delle proprie affermazioni.

Diomandé: “Le parole hanno delle conseguenze”

Attraverso un messaggio ripreso da Footmercato, il talento ivoriano ha voluto lanciare un avvertimento piuttosto eloquente: “Internet permette di dire qualsiasi cosa da dietro uno schermo a persone a cui non avresti mai avuto il coraggio di dire nulla in faccia. Ma non dimentichiamo che le parole hanno delle conseguenze e che il mondo virtuale non ci assolve dalle nostre responsabilità”.

L'avvertimento in vista di dicembre

Diomandé ha poi proseguito, lasciando intendere di essere pronto a passare dalle parole ai fatti, senza tuttavia specificare quali iniziative intenda intraprendere nei confronti di chi ha alimentato queste insinuazioni: “Questo dicembre, in molti capiranno che non tutto resta impunito e che ognuno dovrà assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Le maschere cadranno”.