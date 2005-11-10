Real Madrid, Diomande incanta: ha oscurato Vinicius e lancia la sfida a Lamine Yamal

Yan Diomande continua la sua ascesa nel Real Madrid. Arrivato per imporsi gradualmente nel nuovo progetto di José Mourinho, l’esterno ivoriano ha già conquistato spazio e considerazione, tanto da finire al centro degli elogi della stampa madrilena.

L’ultima grande prova è arrivata a Mestalla, contro il Valencia, dove il classe 2005 ha completato sei dribbling, il suo terzo miglior dato stagionale e il migliore in trasferta in campionato. Dopo una prima fase di adattamento, l’ex Lipsia è diventato una delle armi più importanti per attaccare la profondità e creare superiorità nell’uno contro uno.

Diomande sfida Yamal: numeri da fuoriclasse

I numeri raccontano una crescita impressionante. In tutte le competizioni soltanto Kylian Mbappé ha fatto meglio di lui nel Real Madrid per dribbling riusciti: il francese è a quota 53, mentre Diomande segue a 52, pur avendo giocato 541 minuti in meno. Il quotidiano AS ha già accostato il talento ivoriano a Lamine Yamal, considerato oggi il principale riferimento mondiale nella specialità: in Liga il giocatore del Barcellona guida la classifica con 57 dribbling completati, ma l’attaccante del Real vanta una media migliore: un dribbling riuscito ogni 20 minuti, contro uno ogni 23 del talento blaugrana.

Più minuti di Vinicius e un ruolo sempre più centrale

La crescita di Diomande è evidente. Velocità, tecnica e capacità di giocare su entrambe le fasce sono qualità apprezzate da Mourinho e dai compagni, con Jude Bellingham rimasto colpito anche dalla sua qualità nel tiro dopo il gol spettacolare realizzato contro il Santander. Un dato fotografa il suo impatto: in questa stagione ha già giocato più minuti di Vinicius Jr, 892 contro 882. Inoltre ha dimostrato grande duttilità, disputando otto partite sulla corsia destra e otto su quella opposta. Partendo da sinistra, zona abitualmente occupata dal brasiliano, ha realizzato tre gol e un assist; a destra ha aggiunto un gol e un assist.