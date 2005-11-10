Yan Diomande, all'interno di una guerra fra PSG e Real Madrid. Vinta dai Galacticos

Yan Diomande dovrebbe essere il nuovo Cristiano Ronaldo per il Real Madrid. Almeno per prezzo e aspettative, visto che è stato pagato 125 milioni di euro - più bonus - dopo i 12 gol e 9 assist in Bundesliga a soli 19 anni. Un prezzo altissimo dopo che si era trasferito in Germania solamente un anno prima, quando il Leganes era retrocesso.

La spunta il Real Madrid

Le società interessate, oltre al Real Madrid, sono Liverpool, Arsenal e Manchester City. Ma soprattutto il Paris Saint Germain che, in un certo momento, sembra avere la strada spianata. Il club francese aveva proposto oltre 5 milioni di euro di ingaggio, ma poi è arrivato il Real, accelerando improvvisamente. A quel punto la scelta è stata semplice, nonostante lo stipendio fosse molto inferiore (3,5 milioni).

A fine luglio il PSG si ritira dalla corsa e la motivazione pubblica è piuttosto pesante. Il club sostiene che le richieste economiche siano diventate sproporzionate e distorsive, incompatibili con i principi di gestione finanziaria e di equilibrio della rosa. Gli agenti colpevoli di alimentare la concorrenza, ma lo stesso Paris aveva telefonato al Lipsia per cercare un ultimo scippo, alzando la proposta a 130 milioni. In quel momento la decisione era già stata presa. Oggi Yan Diomande compie 20 anni.