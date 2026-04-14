Real Madrid, nuovo caso Asencio: salta il Bayern Monaco, Arbeloa non lo ha convocato

Nuovi problemi al Real Madrid? Nelle ultime ore il club spagnolo ha diramato la lista dei convocati per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma questo mercoledì all'Allianz Arena. In Spagna però si è generato subito grande clamore attorno all'esclusione a sorpresa di Raul Asencio.

Il difensore centrale di 23 anni, che è stato titolare e ha giocato contro il Girona (1-1) lo scorso venerdì nella partita di LaLiga, è stato tagliato fuori dai giocatori che andranno in spedizione a Monaco di Baviera per scelta di Alvaro Arbeloa. Non ci sarebbe, fino a questo momento, alcun bollettino medico che indichi un infortunio per il giocatore.

Dunque, tutto lascia presumere che le voci di corridoio sulle frizioni tra Asencio e l'allenatore del Real Madrid non siano poi così campate per aria. Dal malumore per l'assenza dall'undici titolare contro il Manchester City in Champions League all'episodio del medico nell'ufficio di Arbeloa per segnalare un problema fisico e l'indisponibilità contro l’Elche. Poi i malumori generati dalla gestione di Rudiger dopo il recupero dall'infortunio, la richiesta di scuse del tecnico spagnolo per il comportamento avuto, il rifiuto iniziale e poi l'ammissione di "colpevolezza" da parte del difensore. Fino al ritorno nel giro dei convocati nel match contro il Maiorca, precedente l'andata di Champions contro il Bayern. Sarà successo qualcos'altro stavolta tra i due?