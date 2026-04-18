Real Madrid, emergenza Asencio: ha perso 6 chili, potrebbe restare ricoverato in ospedale

Raul Asencio è stato ricoverato in ospedale. Il difensore spagnolo del Real Madrid è stato ospedalizzato per sottoporsi a diversi accertamenti dopo il peggioramento del quadro di gastroenterite che lo affligge da alcuni giorni: il giocatore ddi 23 anni, secondo i media spagnoli, ha perso sei chili e potrebbe restare in degenza per essere tenuto sotto osservazione.

Tutto è nato martedì, quando avvertì nell'allenamento della vigilia per la trasferta all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco un forte malessere. Per questa ragione Alvaro Arbeloa, suo allenatore, non lo convocò per la partita, mentre diversi media cercavano di venire a conoscenza del reale motivo. In seguito all'eliminazione dalla Champions League dei blancos - contro svariati pronostici - i colleghi spagnoli hanno fatto il punto della situazione circa il caso di Asencio.

Si tratta del terzo problema virale o digestivo per lui nell'ultimo periodo: a novembre aveva sofferto di un'altra gastroenterite, a dicembre di un attacco febbrile e a febbraio aveva contratto l'influenza. Al momento non sono stati rilasciati bollettini medici ufficiali da parte del club madrileno, ma il fatto ha riportato alla mente il precedente di Kylian Mbappé durante l'ultimo Mondiale per Club.

Quando il fuoriclasse francese, ex PSG, dovette recarsi d'urgenza in ospedale per lo stesso motivo. Allora non poté partecipare ai primi tre impegni del Real Madrid nella competizione oltreoceano.