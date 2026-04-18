Vomito e chili persi, Asencio in ospedale. Il Real Madrid: "Per enterocolite batterica"

Raul Asencio è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti dopo che, negli ultimi giorni, la gastroenterite che lo affliggeva è peggiorata. Il difensore spagnolo di 23 anni non ha potuto partecipare alla trasferta di Monaco di martedì, venendo estromesso dalla lista dei convocati di Alvaro Arbeloa. Come anticipato dai media spagnoli, il centrale si è recato in un centro ospedaliero per effettuare dei test, dopo aver perso 6 chili a causa di diversi giorni di vomito.

Nell'allenamento precedente la partita da dentro-fuori contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, Asencio si è mostrato parecchio sofferente, dopo aver abbandonato la seduta di Arbeloa e il giorno seguente essere rimasto a casa mentre i suoi compagni di squadra sono scesi in campo a Monaco di Baviera. Da allora, invece di migliorare, le sue condizioni sono cadute in picchiata, portando alla decisione del ricovero per accertamenti.

Il club madrileno pochi istanti fa ha reso pubblico il bollettino medico circa le condizioni del giocatore: "In seguito ai test effettuati al nostro giocatore Raul Asencio dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una enterocolite batterica. Asencio si trova presso il proprio domicilio sotto trattamento. Si resta in attesa di evoluzione". Tradotto: un'infezione acuta dell'intestino causata da batteri specifici.

Questa è già la quarta volta in stagione che Asencio è costretto al forfait per un processo virale o digestivo. A novembre aveva sofferto di un'altra gastroenterite, a dicembre un attacco febbrile e a febbraio aveva contratto l'influenza. Saranno giorni di cure e assoluto riposo per Asencio.