Ufficiale Tanta Serie B, poi l'avventura in D. Ma Raul Asencio ha già risolto il contratto col Piacenza

Era approdato in biancorosso il 30 gennaio 2026 dopo essere stato svincolato dal 30 giugno dell'anno passato, ma quella che poteva essere l'occasione del rilancio è già svanita: Raul Asencio ha risolto il suo contratto con il Piacenza, club per il quale era sceso per la prima volta in carriera in Serie D, dopo anche lunghe esperienze nella Serie B italiana con le maglie di Avellino, Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara, SPAL, Lecce e Cittadella.

Questa, la breve nota del club emiliano: "Il Piacenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Raul Jose Asencio Moraes".

Ricordiamo infine che, prima di Piacenza, aveva vestito le maglie di Potenza, Casertana e Novara in Serie C.