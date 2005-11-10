"Real Madrid TV come la propaganda di Goebbels". Bufera sul presidente Javier Tebas

Lo scontro tra Javier Tebas e il Real Madrid raggiunge un punto di non ritorno. Il presidente della Liga e vicepresidente della Federcalcio spagnola ha pubblicato un lungo messaggio sui social in cui accusa il club blanco di portare avanti una strategia comunicativa basata sulla propaganda, arrivando a paragonare i metodi di Real Madrid TV alle tecniche utilizzate da Joseph Goebbels, ministro della Propaganda della Germania nazista. Un'affermazione che ha provocato un durissimo scontro istituzionale e la pronta reazione del club, che avrebbe chiesto ufficialmente le dimissioni del numero uno della Liga.

Nel suo intervento, Tebas attacca direttamente i giornalisti Tomás González Martín e Jesús Uriola, sostenendo che i loro articoli siano ormai indistinguibili dai comunicati del Real Madrid. "Ogni giorno è più difficile distinguere i vostri articoli da un comunicato del club. Siete diventati il megafono della società", scrive. Il presidente della Liga punta poi il dito contro Real Madrid TV, definita "il fulcro di una macchina comunicativa" che selezionerebbe soltanto gli episodi favorevoli alla narrazione del club. "Il metodo ricorda i meccanismi di propaganda sfruttati da Goebbels: ripetizione sistematica, costruzione di un nemico e subordinazione dei fatti al racconto. Il paragone riguarda queste tecniche, non un'ideologia né tantomeno i tifosi del Real Madrid", precisa Tebas.

Nel finale del messaggio, il dirigente respinge anche le accuse sui calendari e sugli orari delle partite, invitando il Real Madrid a rendere pubbliche tutte le richieste avanzate alla Liga e quelle accolte, sostenendo che il club presenti ogni mancato accordo come una presunta persecuzione.