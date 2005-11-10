"Dichiarazioni intollerabili". Il Real Madrid chiede le dimissioni immediate di Javier Tebas

Il Real Madrid passa al contrattacco dopo il duro affondo di Javier Tebas. Attraverso un comunicato ufficiale, il club blanco ha chiesto le dimissioni immediate del presidente della Liga e vicepresidente della Federcalcio spagnola, accusandolo di aver superato ogni limite istituzionale con il paragone tra la linea comunicativa della società e i metodi di propaganda di Joseph Goebbels.

Nella nota, il Real definisce "assolutamente intollerabili" le dichiarazioni di Tebas, sottolineando come il fatto di aver precisato di non riferirsi all'ideologia nazista "non attenui il carattere profondamente offensivo, moralmente ripugnante e istituzionalmente indegno" delle sue parole. Il club di Florentino Pérez sostiene inoltre che si tratti dell'ennesimo episodio di una serie di attacchi rivolti dal numero uno della Liga nei confronti della società, del presidente e dei propri mezzi di comunicazione, contestando anche il tentativo di attribuire al Real responsabilità per opinioni espresse da giornalisti esterni.

Ampio spazio è dedicato anche al caso Negreira. Secondo il comunicato, Tebas avrebbe scelto di screditare il Real Madrid invece di favorire il pieno accertamento dei pagamenti effettuati dal Barcellona all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale. Il club ribadisce di essersi rivolto direttamente alla UEFA per chiedere chiarezza sulla vicenda e rilancia la richiesta di una profonda riforma del sistema arbitrale e delle strutture federali. In conclusione, il Real Madrid ritiene che la condotta di Tebas sia incompatibile con gli incarichi ricoperti e ne chiede "le dimissioni immediate" da presidente della Liga e vicepresidente della Federcalcio spagnola, ribadendo l'intenzione di difendere la propria immagine e di continuare a chiedere trasparenza e una rigenerazione del calcio spagnolo.