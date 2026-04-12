Real, Mbappé parla con un'immagine: punti di sutura dopo la gomitata presa da Vitor Reis

Sono serviti dei punti per ricucire Kylian Mbappé. Esattamente tre, sopra il sopracciglio destro, dopo quel tanto contestato colpo incassato da Vitor Reis nel corso del pareggio (1-1) con il Girona ieri, che ha servito sul piatto d'argento al Barcellona la fuga verso il titolo di LaLiga. A testimoniare i fatti che appesantiscono ulteriormente l'aria di polemiche e indignazione in casa Real Madrid per i mancati provvedimenti (rosso, espulsione e rigore) presi da arbitro e VAR.

Le immagini del fuoriclasse francese ricoperto di sangue in volto e a terra per ricevere le cure sul campo dopo il colpo preso dall'avversario hanno fatto il giro del web rapidamente. Nel frattempo oggi nel giorno di ritorno agli allenamenti a Valdebebas KM10 non vi ha preso parte, ma la sua presenza nei quarti di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco non è assolutamente a rischio. E secondo quanto riferito dal quotidiano AS, è escluso che utilizzi una maschera vista l'entità dell'infortunio procurato. Ma una protezione verrà ugualmente adottata.

Mbappe giocherà contro il Bayern, per cercare di ribaltare l'1-2 subito al Bernabeu e volare in semifinale di Champions, ma l'ex PSG ha voluto diffondere sui social le "ferite di guerra" riportate nell'incontro col Girona. Appunto tre punti di sutura necessari per chiudere lo squarcio nella parte superiore il sopracciglio destro. Un taglio considerevole, come si nota dall'immagine. Mbappé l'ha condivisa senza messaggi, senza testo. Solo l'immagine. Mentre il Real Madrid resta profondamente furioso per quanto accaduto ieri in campionato: "È rigore qui e sulla Luna", sono state le parole di coach Arbeloa in conferenza stampa.