Rivincita o conferma? Il PSG unico a battere l'Arsenal nelle ultime 24 partite di Champions
L’Arsenal si presenta alla finale di Champions League con un percorso europeo di grande continuità, che certifica la crescita del club londinese a livello continentale. Nelle ultime 24 partite disputate nella competizione, i Gunners hanno ottenuto 18 vittorie, 4 pareggi e soltanto 2 sconfitte, un rendimento che ormai li colloca stabilmente tra le squadre più solide del torneo.
Questa regolarità ha rafforzato la percezione di una squadra ormai matura, capace di competere con le migliori d’Europa e di arrivare al momento decisivo della stagione con una chiara identità tecnica e mentale. Eppure, all’interno di questo percorso quasi impeccabile, emerge un dato che assume un peso particolare in vista della finale: entrambe le sconfitte recenti in Champions sono arrivate contro proprio contro il Paris Saint-Germain, nella semifinale della scorsa edizione (2-1 e 1-0).
Una coincidenza statistica che aggiunge un livello ulteriore di lettura alla sfida di Budapest. Da un lato un Arsenal imbattuto, dall’altro un PSG che è stato - in Europa - una delle poche squadre in grado di mettere realmente in difficoltà i londinesi negli ultimi due anni. Rivincita o conferma?
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