Scaloni incorona Dybala: "Ha esperienza per indossare la 10. Se in forma fa la differenza"

È stata la notte di Paulo Dybala con la maglia dell'Argentina, convocato dopo aver saltato la Copa America e tornato al gol dopo oltre due anni da quel 1 giugno 2022 contro l'Italia. Il tutto realizzato con la maglia numero 10 "donatagli" da Messi, quest'ultimo ancora indisponibile per la lesione alla caviglia subita durante la finale di Copa America.

Il motivo della scelta del 10 lo ha spiegato il ct Lione Scaloni al termine della gara: "Penso che sia un calciatore che possa meritare il 10. Abbiamo semplicemente messo insieme la lista e siccome dovevamo usare 10 abbiamo preso questa decisione. Tendiamo a rendere troppo pesante quella maglietta quando in realtà dovrebbe essere un onore indossarla. Paulo che ha abbastanza esperienza per averla. È un giocatore che quando è in forma fa la differenza, può darci tanto. Perché non è stato portato in Copa America? Non potevamo rischiare perché non era nelle migliori condizioni. Quando sta bene come oggi, invece, si mette a disposizione, segna e contribuisce in tanti aspetti della squadra: il passaggi, il recuperi, giocate. Quando un giocatore della sua categoria ha questo atteggiamento, non c'è altra scelta che ringraziarlo".