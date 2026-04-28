Simeone spera nel "regalo": "Mi auguro che Lookman recuperi. Ha avuto grande impatto"

Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Arsenal, Diego Simeone ha festeggiato il suo 56º compleanno, con la speranza di ricevere un regalo speciale sul campo. Il tecnico argentino dell’Atlético Madrid ha infatti sottolineato l’importanza di poter contare su Ademola Lookman, attaccante arrivato nel mercato invernale e subito diventato una pedina preziosa nel sistema offensivo colchonero.

L’ex giocatore dell’Atalanta è però in dubbio per la sfida: nonostante il suo impatto positivo, sta ancora facendo i conti con alcuni problemi fisici che ne mettono in discussione la disponibilità per la gara di domani. Simeone ha comunque voluto sottolineare il valore del suo nuovo innesto, evidenziandone la crescita e l’adattamento al contesto tattico della squadra: "Il suo arrivo ha avuto un impatto significativo sul gruppo. Porta qualcosa di diverso in fase offensiva e i suoi progressi in fase difensiva sono notevoli".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Speriamo possa recuperare presto, oggi avvertiva ancora qualche fastidio, ma ci auguriamo possa esserci utile".