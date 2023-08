UFFICIALE: Maja torna in Inghilterra. Dopo lo svincolo dal Bordeaux firma per il West Brom

Nuova avventura per Josh Maja. Attaccante anglo-nigeriano di buone promesse qualche anno fa, passato da vivai illustri come quelli di Fulham prima e Manchester City poi, il classe 1998 fa ufficialmente il suo ritorno in Inghilterra dopo lo svincolo dal Bordeaux del 30 giugno, a fine contratto.

Dalla seconda divisione della Francia a quella di Inghilterra, Maja ha virtualmente e fisicamente attraversato la Manica e firmato per l'ambizioso West Bromwich Albion, con cui si è legato per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2026. Ecco di seguito l'annuncio social dato dagli Hawthorns.

We're delighted to announce the signing of Josh Maja on a three-year contract! ✍️

Welcome to the Albion, Josh! 🇳🇬

— West Bromwich Albion (@WBA) August 1, 2023