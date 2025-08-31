Ufficiale Stoccarda, Bouanani è il sesto colpo dell'estate: "In Francia seguivo la Bundesliga"

Cresciuto nel Lilla, prima di trasferirsi al Nizza nel 2022, la scorsa stagione l'ha vissuta i prestito al Lorient prima di fare ritorno a casa. Ma ora per Badredine Bouanani, dopo una carriera trascorsa in Francia, è arrivato il momento di misurarsi in Bundesliga e allo Stoccarda. Ufficializzato il passaggio dell'ala destra algerina, classe 2004, per un'operazione complessiva da 15 milioni di euro.

Comunicato ufficiale

"L’attaccante offensivo ha già collezionato 65 presenze nella Ligue 1 francese e porta con sé a Cannstatt l’esperienza di undici partite di coppe europee. Il VfB ha ufficializzato il suo sesto acquisto per la stagione 2025/2026. Dal club francese di Ligue 1 OGC Nizza arriva a Stoccarda Badredine Bouanani – il nazionale algerino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il 20enne, che possiede anche la cittadinanza francese, indosserà in futuro la maglia numero 27".

Badredine Bouanani, che ha superato con successo le visite mediche proprio oggi, ha dichiarato ai canali ufficiali del club tedesco: "Lo Stoccarda è un grande club, sono molto felice di essere qui. Anche in Francia seguivo la Bundesliga e mi piace il calcio che gioca il VfB. Voglio continuare a crescere e contribuire con le mie qualità al successo della squadra".

Fabian Wohlgemuth, direttore sportivo dello Stoccarda, lo ha presentato così: "Badredine Bouanani è un giocatore che seguiamo da tempo. È duttile in fase offensiva e, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza internazionale nelle competizioni europee, tra cui nella scorsa stagione di UEFA Europa League. Il suo stile di gioco ci offre ulteriori opzioni offensive. Siamo felici che indosserà la maglia con l’anello sul petto e gli diamo il benvenuto al VfB Stoccarda".