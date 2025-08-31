TMW
Juve Stabia, è fatta per Ciammaglichella in prestito dal Torino
Aaron Ciammaglichella, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Torino, è pronto a vivere una nuova esperienza lontano dai granata. La Juve Stabia ha infatti affondato il colpo e, secondo quanto raccolto da TMW, ha definito l’arrivo del giovane talento con la formula del prestito.
