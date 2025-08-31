Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve Stabia, è fatta per Ciammaglichella in prestito dal Torino

ieri alle 23:36Serie B
di Daniel Uccellieri
fonte Alessio Alaimo

Aaron Ciammaglichella, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Torino, è pronto a vivere una nuova esperienza lontano dai granata. La Juve Stabia ha infatti affondato il colpo e, secondo quanto raccolto da TMW, ha definito l’arrivo del giovane talento con la formula del prestito.

