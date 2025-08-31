Ufficiale
AlbinoLeffe, il giovane Bosia scende di categoria e va in prestito al Messina
Lorenzo Bosia, giovane difensore dell'AlbinoLeffe, scende di categoria e va a farsi le ossa in D: il ragazzo è stato ceduto in prestito al Messina, di seguito la nota del club:
"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'A.C.R. Messina S.r.l. (Serie D - Girone I) il contratto di prestazione sportiva del difensore classe 2004 Lorenzo Bosia".
