Sorrento, risolto consensualmente il contratto dell'attaccante Salvatore Pio Scala
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Salvatore Pio Scala al club rossonero. A Salvatore va il ringraziamento della società per l’impegno profuso nei tre anni trascorsi in Penisola durante i quali ha contribuito, con 77 presenze totali, alla promozione dalla D ed alle due salvezze in Serie C.
