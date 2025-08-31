Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Sorrento, risolto consensualmente il contratto dell'attaccante Salvatore Pio Scala

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com
ieri alle 23:04Serie C
di Daniel Uccellieri

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Salvatore Pio Scala al club rossonero. A Salvatore va il ringraziamento della società per l’impegno profuso nei tre anni trascorsi in Penisola durante i quali ha contribuito, con 77 presenze totali, alla promozione dalla D ed alle due salvezze in Serie C.

