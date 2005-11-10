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Strasburgo ancora senza allenatore, intanto arriva il talento svedese Benjamin Brantlind

Strasburgo ancora senza allenatore, intanto arriva il talento svedese Benjamin Brantlind TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 16:56Calcio estero

Lo Strasburgo continua a muoversi con decisione sul mercato, nonostante la panchina non abbia ancora un nuovo titolare dopo l’addio di Gary O’Neil. Il club alsaziano ha ufficializzato l’arrivo di Benjamin Brantlind, giovane talento svedese proveniente dall’IFK Göteborg.

Il centrocampista offensivo, classe 2008, rappresenta un ulteriore investimento sul futuro da parte della società francese, che nelle ultime settimane ha già messo a segno altri innesti di prospettiva come Angelo Candido, terzino destro brasiliano di 17 anni, e il portoghese Diogo Costa, centrocampista di 20 anni. Brantlind ha già avuto modo di debuttare tra i professionisti nel 2024 con il club attualmente 14° in classifica nel campionato svedese, accumulando esperienza nonostante la giovane età. Il suo curriculum internazionale è già significativo: 4 presenze con la nazionale U19 della Svezia e 5 gol, oltre a 30 partite ufficiali disputate con la prima squadra dell’IFK Göteborg, nelle quali ha realizzato 2 reti.

Nel comunicato ufficiale, il club ha annunciato così il suo arrivo: "Benjamin Brantlind si unisce al Racing Club de Strasbourg Alsace. Il giovane centrocampista offensivo svedese arriva dall’IFK Göteborg e scoprirà la Ligue 1 con la maglia del Racing… Il Racing gli dà il benvenuto".

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