Ufficiale Il Celtic rinnova il contratto di Oxlade-Chamberlain: l'inglese resterà fino a giugno 2027

Il Celtic ha annunciato il rinnovo del contratto di Alex Oxlade-Chamberlain, che continuerà a vestire la maglia dei campioni di Scozia anche nella prossima stagione. Il centrocampista inglese ha firmato un nuovo accordo annuale, prolungando così la propria permanenza a Glasgow fino al 2027.

Arrivato al Celtic nel febbraio scorso, l'ex giocatore di Arsenal e Liverpool ha impiegato pochissimo tempo per conquistare i tifosi biancoverdi. Il suo debutto è stato da sogno: all'esordio ha infatti deciso la sfida contro il Livingston con uno splendido gol nei minuti di recupero, regalando la vittoria alla squadra davanti al pubblico del Celtic Park. Nel finale della scorsa stagione il 32enne ha dato un contributo importante alla conquista del double nazionale, collezionando 12 presenze complessive e mettendo a segno anche la rete decisiva nell'1-0 casalingo contro il St Mirren.

Il Celtic inizierà ora la preparazione estiva con una tournée che prevede una prima tappa in Irlanda, dove affronterà lo Shelbourne nella prima amichevole precampionato, prima di trasferirsi in Portogallo per il consueto ritiro. Oxlade-Chamberlain raggiungerà i compagni durante questa fase di lavoro per preparare al meglio la nuova annata. Il centrocampista ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la firma sul nuovo contratto. "Sono felicissimo di restare al Celtic per un'altra stagione. Lo scorso anno è stato incredibile e contribuire alla conquista del campionato e della Coppa di Scozia è stato davvero speciale. Non vedo l'ora di ritrovare i compagni e tornare al lavoro, con l'obiettivo di vivere un'altra stagione ricca di successi", ha dichiarato l'inglese.