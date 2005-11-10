Super Lig, il Corum vince l'anticipo contro il Rizespor di Borrelli: a segno Under e Moukoko

Il Rizespor cade per 2-1 sul campo del Corum, nonostante il vantaggio iniziale, in una gara decisa nel finale dalla rete di Youssoufa Moukoko. Tra i protagonisti dell'anticipo dell'ottava giornata della Super Lig c'è stato anche Gennaro Borrelli, attaccante di proprietà del Cagliari arrivato in estate in prestito al Rizespor. Il classe 2000 è entrato nella ripresa, senza però riuscire a incidere sul risultato finale.

Gli ospiti avevano trovato il vantaggio al 32’ grazie a Qazim Laci, ma il Corum ha reagito immediatamente e al 38’ ha rimesso la partita in equilibrio con Cengiz Ünder, autore del gol dell’1-1 prima dell’intervallo. Nella seconda frazione entrambe le squadre hanno cercato il guizzo decisivo. Al 77’ Borrelli è entrato al posto di Ali Sowe per aumentare il peso offensivo, ma a trovare la rete della vittoria sono stati i padroni di casa con l'ex Borussia Dortmund.

Per il Corum è la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, ora i punti in classifica sono 13.