Che punizione di Under! La rete dell'ex Roma la più bella dell'8° turno di Super Lig

Che punizione di Under! La rete dell'ex Roma la più bella dell'8° turno di Super LigVideo
Michele Pavese
Arriva un nuovo riconoscimento per Cengiz Under. La rete messa a segno dall'esterno turco del Corum contro il Rizespor è stata infatti eletta miglior gol dell'8ª giornata della Süper Lig.
Una giocata di grande qualità che ha conquistato tifosi e addetti ai lavori: l'ex giocatore della Roma ha calciato una punizione dal limite e ha trovato un angolo quasi impossibile. La conclusione, effettuata dal limite dell'area con un sinistro potente, si è insaccata sotto l'incrocio sinistro, non lasciando scampo al portiere avversario. Una rete che conferma l'ottimo momento di forma dell'attaccante classe 1997, autore di 4 gol e 1 assist in 6 partite di campionato e sempre più protagonista in questa stagione.
🚀 Cengiz Ünder'in Rizespor'a attığı gol, Süper Lig'de 8. haftanın en güzel golü seçildi. https://t.co/pWRaY6XlKs— Fanatik (@fanatikcomtr) October 22, 2026