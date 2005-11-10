Che punizione di Under! La rete dell'ex Roma la più bella dell'8° turno di Super Lig

Arriva un nuovo riconoscimento per Cengiz Under. La rete messa a segno dall'esterno turco del Corum contro il Rizespor è stata infatti eletta miglior gol dell'8ª giornata della Süper Lig.

Una giocata di grande qualità che ha conquistato tifosi e addetti ai lavori: l'ex giocatore della Roma ha calciato una punizione dal limite e ha trovato un angolo quasi impossibile. La conclusione, effettuata dal limite dell'area con un sinistro potente, si è insaccata sotto l'incrocio sinistro, non lasciando scampo al portiere avversario. Una rete che conferma l'ottimo momento di forma dell'attaccante classe 1997, autore di 4 gol e 1 assist in 6 partite di campionato e sempre più protagonista in questa stagione.