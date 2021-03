TOP 100 TMW - Mertens rilanciato, Caputo e Mancini per l'azzurro. Posizioni dalla 70 alla 66

Ecco le posizioni dalla 70 alla 66:

70 - DRIES MERTENS (Napoli) 6.16

Da uno che ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli, ci si aspettano sempre grandi cose. Stagione non semplicissima per il belga che ha saltato ben 9 partite per infortunio. Ultime prove a corrente alternata ma la doppietta segnata alla Roma lascia ben sperare per il rush finale.

69 - AARON RAMSEY (Juventus) 6.16

Andrea Pirlo ha più volte ribadito il suo apprezzamento nei confronti del gallese, che in alcune partite è stato determinante con i movimenti e le giocate. La sua classe non si discute, il problema è la continuità dovuta ai continui guai fisici. 12 partite giocate da titolare, 6 da subentrato e 2 gol. Come alternativa è un lusso, peccato perché con lui nelle migliori condizioni la Juve potrebbe fare un salto di qualità non indifferente.

68 - GAETANO LETIZIA (Benevento) 6.16

Gol pesanti, spinta costante sulla fascia destra. Il terzino è uno dei simboli dell'ottima prima parte di stagione del Benevento. Segna tre reti in quindici partite, poi si fa male e la sua assenza ha un peso specifico notevole sui sanniti. Il suo rientro dura il tempo giusto di due spezzoni di gara prima di uscire nuovamente di scena. Un vero peccato.

67 - FRANCESCO CAPUTO (Sassuolo) 6.16

Parte fortissimo, 5 reti in altrettante partite, poi i problemi fisici lo tolgono dal campo per quattro partite e al rientro ci mette un po' prima di tornare a prestazioni di alto livello. Alla fine però il suo lo fa sempre e sono 11 i gol fin qui realizzati in 22 partite, più 7 assist. Numeri che bastano e avanzano per far parte del gruppo di Roberto Mancini, che inizierà le qualificazioni per Qatar 2022.

66 - GIANLUCA MANCINI (Roma) 6.16

Nel suo secondo anno di Roma sta mettendo in mostra le qualità fatte vedere all'Atalanta di difensore goleador: quattro reti segnate, tutte di testa. Tra i centrali di difesa dei giallorossi è fin qui di gran lunga il migliore. Non a caso Paulo Fonseca non se ne priva mai.