Tottenham, De Zerbi non lascia nulla al caso: in tribuna a Stamford Bridge per studiare il Chelsea

Occhi puntati sul prossimo avversario: Roberto De Zerbi non lascia nulla al caso e segue da vicino il Chelsea. L’allenatore del Tottenham è stato avvistato sugli spalti di Stamford Bridge durante la sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, segnale evidente di come stia preparando nei dettagli uno dei prossimi impegni dei suoi.

Le telecamere di Sky Sports UK lo hanno immortalato in tribuna mentre conversava con Sam Jewell, attuale direttore del reclutamento globale del Chelsea e suo ex collaboratore ai tempi del Brighton. Un incontro che non è passato inosservato e che conferma i rapporti ancora solidi tra i due. La presenza del tecnico italiano non è casuale: il Tottenham farà visita proprio al Chelsea martedì 19 maggio, in quella che sarà la penultima giornata di campionato. Una sfida delicata, da preparare anche attraverso l’osservazione diretta.

De Zerbi, come nel suo stile, cura ogni dettaglio e sfrutta ogni occasione per studiare avversari e situazioni di gioco. La serata di Stamford Bridge, dunque, non è stata solo una semplice apparizione, ma un vero e proprio lavoro sul campo… o meglio, sugli spalti, in vista di un confronto che potrebbe rivelarsi decisivo nel finale di stagione.