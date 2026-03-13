Tra fischi e tensione, il Marsiglia batte l'Auxerre (ma che sofferenza): è terzo in Ligue 1

Clima pesante al Vélodrome ma tre punti fondamentali per l’Olympique Marsiglia, che nella ventiseiesima giornata di Ligue 1 supera di misura l’Auxerre e allunga la propria striscia positiva. La squadra di Habib Beye arrivava alla gara ancora scossa dall’eliminazione ai rigori in Coppa di Francia contro il Tolosa e accolta da fischi e striscioni di protesta da parte dei tifosi.

In un’atmosfera tesa, l’OM ha iniziato con prudenza, schierando una formazione più coperta con Egan-Riley in difesa e un centrocampo muscolare con Timber, Hojbjerg e Kondogbia. Il primo tempo è stato povero di occasioni, con i padroni di casa lenti e poco incisivi e l’Auxerre incapace di sfruttare gli spazi, complice anche l’assenza dello squalificato Sinayoko.

Dopo l’intervallo il Marsiglia ha cambiato ritmo, trascinato da Paixao e dall’ingresso di Gouiri. Proprio l’algerino ha firmato il gol decisivo all’80’, finalizzando da pochi passi dopo un’azione sulla sinistra. Nel finale gli ospiti hanno trovato il pari con Okoh, annullato però per fallo di mano. Il successo consente all’OM di infilare la terza vittoria consecutiva in campionato e di staccare il Lione, mentre l’Auxerre resta in zona pericolosa di classifica.

IL PROGRAMMA DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA DI LIGUE 1

Venerdì 13 marzo

Marsiglia-Auxerre 1-0

Sabato 14 marzo

Lorient – Lens (17:00)

Angers – Nizza (19:00)

Monaco – Brest (21:05)

Domenica 15 marzo

Strasburgo – Paris FC (15:00)

Le Havre – Lione (17:15)

Metz – Tolosa (17:15)

Rennes – Lilla (20:45)

CLASSIFICA

1. PSG – 57

2. Lens – 56

3. Marsiglia – 49

4. Lione – 46

5. Rennes – 43

6. Lilla – 41

7. Monaco – 40

8. Strasburgo – 36

9. Brest – 36

10. Lorient – 34

11. Angers – 32

12. Tolosa – 31

13. Paris FC – 27

14. Le Havre – 26

15. Nizza – 24

16. Auxerre – 19

17. Nantes – 17

18. Metz – 13