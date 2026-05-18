Pavard annuncia l'addio all'OM: "Resterà una esperienza forte". Tornerà all'Inter

Arrivato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 15 milioni di euro) dall'Inter, Benjamin Pavard non rimarrà all'Olympique Marsiglia. Il duttile difensore francese, 30 anni e un bottino stagionale di 27 presenze e una rete in Ligue 1, ha ufficializzato il proprio addio attraverso un post sul suo profilo Instagram.

"Oggi si volta pagina con l'Olympique Marsiglia — ha scritto il nazionale francese —. Indossare questa maglia resterà un'esperienza forte sia per la mia carriera sia per la mia vita. Ho sempre cercato di dare tutto sul terreno di gioco e di rappresentare questo club con rispetto e dedizione. Me ne vado con molte emozioni, insegnamenti e il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine. Ringrazio la società, lo staff, i miei compagni e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione. Auguro il meglio all'OM per il futuro".