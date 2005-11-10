Tremoulinas sogna il ritorno in campo: potrebbe ripartire da Bordeaux a 7 anni dal ritiro

"Ho dato tutto, ho provato tutto. Ma dopo tre operazioni al ginocchio in due anni e mezzo, le mie condizioni fisiche non mi permettono più di continuare la carriera". Con queste parole, nel febbraio 2019, Benoit Tremoulinas annunciava il suo addio al calcio a soli 33 anni. Un ritiro arrivato dopo una lunga battaglia contro gli infortuni, ma che oggi potrebbe non essere definitivo.

L'ex terzino sinistro del Siviglia, cinque presenze con la nazionale francese, sta infatti lavorando per tornare in campo e indossare nuovamente la maglia del club che lo ha lanciato, il Bordeaux. Una possibilità che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile; Trémoulinas aveva raccontato le difficoltà vissute durante gli ultimi anni della sua carriera, puntando il dito contro l'eccessivo ricorso alle infiltrazioni di cortisone. "Lo staff medico del Siviglia mi ha fatto molte iniezioni di corticosteroidi. Nei primi tre mesi il ginocchio ha iniziato a farmi molto male e nella mia seconda stagione ho dovuto fare forse sei o sette infiltrazioni, che sono tantissime", aveva spiegato a Canal+.

"Ogni chirurgo mi diceva: 'Mi dispiace dirlo, ma quello che stai facendo è una follia'. Una infiltrazione ogni tanto può avere senso, magari una all'anno per giocare una grande partita, ma sei o sette sono un suicidio", aveva aggiunto l'ex difensore. L'ultima partita da professionista risale al 5 maggio 2016, quando con il Siviglia disputò 74 minuti nella semifinale di ritorno di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, vinta 3-1 dagli andalusi. Dieci anni dopo, però, Trémoulinas prova a riaprire una porta: "Stiamo continuando il programma, passo dopo passo. Stiamo recuperando il ritmo, andando avanti con determinazione senza dimenticare di divertirci", aveva scritto sui social a fine settembre. Poi la conferma: "Con grande umiltà e senza pretese, il mio obiettivo è tornare a giocare nel Bordeaux".

Il francese si sta preparando da settimane e ha già iniziato un percorso di allenamento individuale. "Ho intenzione di tornare ad allenarmi con il gruppo tra due settimane. Da quel momento mi prenderò ancora qualche settimana per capire se riesco a reggere il ritmo e a sostenere gli allenamenti. Se il mio ginocchio continuerà a rispondere bene, tornerò a giocare", ha spiegato. Un possibile ritorno che avrebbe soprattutto un grande valore simbolico. Cresciuto nel settore giovanile del Bordeaux, Trémoulinas ha disputato 220 partite con il club tra il 2007 e il 2013, segnando otto gol e realizzando 35 assist. Con la squadra allenata da Laurent Blanc è stato protagonista della conquista della Ligue 1 2008/09, della Coppa di Francia 2012/13, della Coppa di Lega 2008/09 e di due Supercoppe francesi. Nella stagione dello storico titolo francese è stato inoltre inserito nella Top 11 della Ligue 1.