Quasi dieci anni dopo la fine della sua carriera professionistica, Benoit Tremoulinas ha deciso di rimettere gli scarpini per una nuova sfida. L'ex terzino del Bordeaux, oggi vicino ai 41 anni, ha accettato di tornare in campo per aiutare il club che lo ha cresciuto, ora impegnato in Régional 1, il quarto livello del calcio francese. L'annuncio era stato dato qualche giorno fa, ora è passato ai fatti.

Una scelta di cuore per i Girondini

Dopo l'ultima esperienza al Siviglia, conclusa nel 2016, Tremoulinas aveva lasciato il calcio giocato dedicandosi al ruolo di consulente televisivo. Negli ultimi mesi, però, l'idea di un ritorno è diventata sempre più concreta: l'ex nazionale francese ha seguito una preparazione fisica di due mesi con l'aiuto di diversi fisioterapisti e anche della moglie, osteopata: "È un progetto che mi ha preso per i sentimenti", ha raccontato. "Il club ha bisogno di ex giocatori per ridare entusiasmo ai tifosi e un'identità alla squadra. Lo faccio gratuitamente, perché ho voglia di farlo". Dopo aver ritrovato una buona condizione, Tremoulinas ha cominciato ad allenarsi agli ordini di Arnaud Cormier, pronto a ricoprire anche un ruolo più centrale rispetto al passato.

Nessuna pretesa: "Se devo stare in panchina, va bene"

L'ex giocatore di Saint-Étienne e Dinamo Kiev ha ricevuto il sostegno di diversi ex compagni e bandiere del Bordeaux come Marc Planus, Cedric Carrasso e Benoit Costil. Il suo ritorno, però, sarà all'insegna dell'umiltà. "Non voglio essere un problema per il Bordeaux. Se devo stare in panchina e giocare quindici minuti, lo farò con piacere. Non sono qui per chiedere qualcosa", ha spiegato Trémoulinas.

Ora dovrà conciliare gli impegni con DAZN e la nuova avventura sul campo. L'obiettivo è completare la stagione e poi valutare il futuro: "Se il Bordeaux avrà ancora bisogno di me, sarò sempre qui". Un ritorno romantico per un giocatore che vuole aiutare il suo club di formazione a rialzarsi dalle difficoltà.