Tremoulinas consiglia Chevalier: "Riparta dalla Juve, è un gradino sotto Inter e Napoli: perfetta"

Intervenendo sul canale L'Équipe TV, l'ex difensore e oggi opinionista Benoit Tremoulinas ha espresso la sua chiara preferenza per il futuro di Lucas Chevalier, indicando la Serie A come la destinazione ideale. Secondo Tremoulinas, il giovane portiere della nazionale francese troverebbe il contesto perfetto per la sua crescita definitiva vestendo i colori della Juventus, un club storico capace di offrire la giusta vetrina senza le pressioni estreme di altre realtà europee.

"La Juve è un gradino sotto Inter e Napoli: perfetta"

L'analisi di Tremoulinas si è poi soffermata sull'attuale gerarchia del calcio italiano e internazionale, giustificando la scelta dei bianconeri rispetto ad altre potenze. "Riesco davvero a vedere Chevalier in un club come la Juventus. La Juve di oggi non è l'Inter, non è il Napoli: è ancora un gradino sotto di loro", ha dichiarato apertamente l'opinionista, evidenziando come questa fase di transizione del club torinese possa rappresentare un vantaggio per l'inserimento di un nuovo profilo.

Tremoulinas ha infine concluso il suo intervento sottolineando come il trasferimento in Italia potrebbe essere la mossa vincente per la carriera del portiere del Lille. "È un livello sotto il PSG, ma nonostante tutto resta un grandissimo club. Penso che la Juventus possa essere la società giusta per rimettersi in carreggiata e puntare in alto", ha ribadito, convinto che il palcoscenico bianconero sia l'ambiente ideale per permettere a Chevalier di consacrarsi definitivamente tra i migliori d'Europa.