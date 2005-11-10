Ufficiale Trincao lascia lo Sporting CP e vola in Arabia Saudita: c'è l'annuncio dell'Al Ahli

Francisco Trincao riparte dall'Arabia Saudita. L'Al-Ahli ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esterno offensivo portoghese, che lascia lo Sporting CP dopo aver raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. L'operazione, già definita nei giorni scorsi, porterà nelle casse del club di Lisbona circa 45 milioni di euro. Il nazionale lusitano ha firmato un contratto quadriennale e sarà uno dei nuovi volti della Saudi Pro League nella stagione ormai alle porte.

Contratto fino al 2030 e stipendio da top player

Per Trincão si tratta di un importante salto anche dal punto di vista economico. Il 25enne, che ha collezionato 19 presenze con la nazionale portoghese, percepirà infatti uno stipendio di circa 11 milioni di euro a stagione. L'ex Barcellona e Wolverhampton sarà uno dei punti di riferimento offensivi dell'Al-Ahli, che continua a investire su profili di livello internazionale per consolidarsi ai vertici del campionato saudita.

Il messaggio dell'Al-Ahli

Nel comunicato diffuso per annunciare l'operazione, il club saudita ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "Francisco Trincão darà senza dubbio un contributo prezioso alla squadra. L'Al-Ahli gli augura il meglio ed è convinto che sarà un giocatore chiave per realizzare le ambizioni dei nostri tifosi". Si chiude così l'esperienza allo Sporting del talento portoghese, pronto a iniziare una nuova sfida in Medio Oriente.