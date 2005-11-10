Ufficiale Frosinone, rinforzo tra i pali: dal Palermo arriva in prestito Sebastiano Desplanches

Il portiere novarese classe 2003 si trasferisce ufficialmente tra le fila dei ciociari con la formula del prestito e giocherà quindi in Serie A.

Frosinone Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con la società Palermo Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches. "Il portiere classe 2003 arriva a titolo temporaneo dai rosanero", si legge nella nota del club ciociaro in merito all'arrivo del talentoso estremo difensore novarese.

Le parole di Desplanches dopo le visite mediche col Frosinone

Lo stesso Desplanches, all'uscita dalle visite mediche, aveva rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Sono pronto per questa nuova avventura. Non ho ancora parlato con Alvini. Mando un saluto a tutti i tifosi. Forza Frosinone".