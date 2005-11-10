Ufficiale Folgore Caratese, il rinforzo per la difesa arriva da un vivaio di B: preso Antonio Manzo

Fresca di promozione in Serie C, la Folgore Caratese pesca dalle giovanili dell'Avellino per rinforzare il proprio organico. E' di queste ore, infatti, l'annuncio dell'arrivo dai biancoverdi del giovane difensore Antonio Manzo. Di seguito il comunicato sui canali social del club: "La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2029, di Antonio Manzo.

Difensore centrale classe 2008, è cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino, dove ha proseguito il proprio percorso di formazione fino alla Primavera, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e 1 gol. Benvenuto Antonio!".