Ufficiale Il Lumezzane pesca dal Milan Futuro: per la trequarti viene preso il classe '06 Perina

Con un comunicato sul suo sito ufficiale, il Lumezzane ha annunciato l'arrivo di Gioele Perina dal Milan. Di seguito quanto pubblicato dal club: "FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gioele Perina nell’ultima stagione protagonista in serie D con la maglia del Milan Futuro e che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2028.

Perina, trequartista classe ’06 natio di Milano, è cresciuto nel Settore Giovanile del Milan con cui nella passata stagione ha esordito in Serie D nelle fila del Milan Futuro collezionando due presenze con una rete all’attivo".

Le parole del ds del Lumezzane Simone Pesce

“Perina è un giovane di grande talento, cresciuto in un Settore Giovanile importante. Porta imprevedibilità e fantasia nel reparto offensivo dando ulteriori soluzioni a Sammarco”.