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Freschezza in mediana per il Cerignola: definito l'arrivo del classe 2007 Guaragna
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Rinforzo di prospettiva in mezzo al campo per il Cerignola, che si assicura Cristian Guaragna. Di seguito l'annuncio, pubblicato sui canali social del club: "La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Guaragna.
Centrocampista classe 2007, (nato il 19/05/2007) Guaragna è cresciuto calcisticamente nel Pescara. Nella passata stagione, in Primavera 2 - B, ha collezionato 29 presenze e messo a referto 5 reti. La società gli augura un caloroso benvenuto!".
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