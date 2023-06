Aaron Mooy ha deciso di ritirarsi a 32 anni. Il centrocampista australiano, dopo una stagione trionfale con il Celtic (7 reti e 11 assist in 42 presenze) lascia a sorpresa il calcio giocato. Cinquantasette presenze in Nazionale, aveva ancora un anno di contratto con il club di Glasgow.

Thanks for everything, Aaron 🙌

Aaron Mooy has today announced his retirement from football.

More details: https://t.co/0nRRHfuW5A#ThanksAaron pic.twitter.com/Qsr7O7WkXv

— Subway Socceroos (@Socceroos) June 30, 2023